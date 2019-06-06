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Загибель немовляти під колесами авто: з'явились подробиці

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 червня. УНН. Вчора у Рівному дитина загинула під колесами автівки. Виявилось, що за кермом машини знаходився її батько. Про це повідомляє прес-служба поліції області, передає УНН.

Як встановили поліцейські, 41-річний рівнянин, водій автомобіля Peugeot Expert, заїжджаючи заднім ходом на подвір’я власного будинку, скоїв наїзд на сина, віком один рік і три місяці.

Медики, які негайно прибули за викликом, лише констатували смерть хлопчика.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.

Транспортний засіб поліцейські вилучили та доставили на штрафмайданчик.

Відповідно до медичного освідування 41-річний водій був тверезий. Мати на момент трагедії перебувала у будинку.

Нагадаємо, вчора немовля загинуло під колесами автівки.

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