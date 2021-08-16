Гибель мэра Кривого Рога: на месте трагедии записок не находили
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. На месте гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова записок не находили. Об этом УНН сообщили в полиции Днепропетровской области.
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“Никаких записок, которые можно было бы включить в уголовный производства не находили”, — сообщили в полиции.
Детали
Информацию о найденных записках распространил один из местных блоггеров Олег Ермолинский в своем телеграмме. Он писал, что в обоих записках ничего не говорится о планах суицида.
Контекст
15 августа СМИ и нардеп сообщили, что мэра Кривого Рога Константин Павлова убит.
Полиция открыла производство. Советник мэра Кривого Рога Андрий Гальченко рассказал, что у Павлова, которого нашли мертвым на веранде собственного дома, была зарегистрированно оружие. Это подтвердила полиция.
Правоохранители рассматривают три версии гибели Криворожского городского главы Константина Павлова, среди которых убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием.
Однако, правоохранители не исключают и версию о доведении до самоубийства.
По сообщениям, после смерти Константина Павлова исполнять обязанности мэра Кривого Рога будет член партии “Слуга народа” Александр Котляр.