Загибель мера Кривого Рогу: на місці трагедії записок не знаходили

Загибель мера Кривого Рогу: на місці трагедії записок не знаходили
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. На місці загибелі мера Кривого Рогу Констянтина Павлова записок не знаходили. Про це УНН повідомили в поліції Дніпропетровщини.
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“Ніяких записок, які можна було б долучити до кримінального провадження не знаходили”, — повідомили в поліції.
Деталі
Інформацію про знайдені записки поширив один із місцевих блогерів Олег Єрмолінський у своєму Телеграмі. Він писав, що в обох записках нічого не йдеться про плани суїциду.
Контекст
15 серпня ЗМІ і нардеп повідомили, що мера Кривого Рогу Костянтина Павлова вбито.
Поліція відкрила провадження. Радник мера Кривого Рогу Андрій Гальченко розповів, що у Павлова, якого знайшли мертвим на веранді власного будинку, була зареєстрована зброя. Це підтвердила поліція.
Правоохоронці розглядають три версії загибелі Криворізького міського голови Костянтина Павлова, серед яких вбивство, самогубство та необережне поводження зі зброєю.
Однак, правоохоронці не виключають і версію про доведення до самогубства.
За повідомленнями, після смерті Костянтина Павлова виконувати обов’язки мера Кривого Рогу буде член партії “Слуга народу” Олександр Котляр.