Гибель малыша в лифте: заммэра не появился в суде
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Заместитель Сумского городского головы, который является фигурантом дела гибели младенца в лифте, не пришел на сегодняшнее судебное заседание из-за плохого самочувствия. Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщила пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко.
"Сегодня на судебном заседании мы обращались ходатайством в отношении заместителя городского головы об отстранении его от должности и избрании меры пресечения в виде личного обязательства. Но, насколько нам стало известно, он пожаловался на плохое самочувствие и, якобы, находится в больнице, на суд он не явился", - сообщила Науменко.
К слову, директору департамента Сумского горсовета избрали меру пресечения в виде личного обязательства и возложили на него определенные обязанности.
Как сообщал УНН, 22 февраля заместителю городского головы и директору департамента Сумского горсовета объявили о подозрении. Действия обоих подозреваемых квалифицировали по ч. 2 ст. 367 УК Украины - невыполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия в виде смерти человека.
Напомним, 2 января малыш погиб в лифте одного из домов в Сумах.