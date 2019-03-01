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Загибель малюка у ліфті: заступник мера не з'явився у суді

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КИЇВ. 1 березня. УНН. Заступник Сумського міського голови, який є фігурантом справи загибелі немовляти в ліфті, не прийшов на сьогоднішнє судове засідання через погане самопочуття. Про це у коментарі кореспонденту УНН повідомила прес-секретар прокуратури Сумської області Наталя Науменко.

“Сьогодні на судовому засіданні ми звертались клопотанням стосовно заступника міського голови про відсторонення його від посади та обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання. Але, наскільки нам стало відомо, він поскаржився на погане самопочуття і, нібито, перебуває у лікарні, на суд він не з’явився”, - повідомила Науменко.

До слова, директорові департаменту Сумської міськради обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання і поклали на нього певні обов'язки.

Як повідомляв УНН, 22 лютого заступнику міського голови та директорові департаменту Сумської міськради оголосили про підозру. Дії обох підозрюваних кваліфікували за ч. 2 ст. 367 КК України - невиконання або неналежне виконанні службовою особою службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді смерті особи.

Нагадаємо, 2 січня малюк загинув у ліфті одного з будинків у Сумах. 

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