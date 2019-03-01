Загибель малюка у ліфті: заступник мера не з'явився у суді

КИЇВ. 1 березня. УНН. Заступник Сумського міського голови, який є фігурантом справи загибелі немовляти в ліфті, не прийшов на сьогоднішнє судове засідання через погане самопочуття. Про це у коментарі кореспонденту УНН повідомила прес-секретар прокуратури Сумської області Наталя Науменко.