Через загибель малюка у ліфті оголосили підозру

Так, прокуратура за результатом досудового слідства, проведеного слідчим управлінням Нацполіції та управлінням захисту економіки в Сумській області, встановила всіх осіб, дії чи бездіяльність яких призвели до загибелі малюка.

"На Сумщині повідомлено про підозру заступнику міського голови та директорові департаменту СМР, через бездіяльність яких загинуло 2,5-місячне немовля в ліфті", - йдеться в повідомленні.

У четвер, 21 лютого, оголосили про підозру одному із заступників міського голови м. Суми, який згідно з розподілом обов’язків, організовує контроль за експлуатацією житлового фонду, у тому числі утриманням ліфтового господарства. Ба більше, за даними прокуратури, цей заступник з травня 2017 року також очолює комісію, яку створили для забезпечення безперебійної та безпечної роботи ліфтів.

Крім того, вручили повідомлення про підозру директору департаменту інфраструктури міста Сумської міськради, який зокрема укладав договори на проведення капітальних ремонтів понад 180 ліфтів у місті Суми вартістю 34,5 млн грн, зокрема ліфтів будинку по вул. Супруна, 32/1, де загинула дитина, зазначили у відомстві.

"Однак ані заступником міського голови, ані директором Департаменту не забезпечено контроль за проведенням ремонтних робіт та подальшою експлуатацією підйомників. Вже через місяць після так званого капітального ремонту ліфта, в якому загинуло немовля, до зазначених службових осіб міської ради почали надходити скарги на його роботу від жителів будинку, у тому числі й дідуся загиблого малюка. Однак, посадовці не вжили жодних дієвих заходів, спрямованих на усунення неполадок. Фактично, вони самоусунулись від виконання своїх безпосередніх обов’язків", - заявили у прокуратурі.

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Дії обох підозрюваних кваліфікували за ч. 2 ст. 367 КК України - невиконання або неналежне виконанні службовою особою службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді смерті особи.

Водночас триває слідство за фактом можливого привласнення коштів, виділених на ремонт підйомників та систем диспетчеризації.

"У рамках слідства із залученням відповідних спеціалістів перевіряються всі 180 відремонтованих протягом останніх двох років ліфтів", - додали у прокуратурі.

Нагадаємо, що 2 січня малюк загинув у ліфті одного з будинків у Сумах. Жінка разом зі свекром та малюком, який був у візочку, піднялись ліфтом на 9 поверх. Коли дорослі вийшли на площадку, візок з малюком затисло дверима і ліфт почав опускатися донизу.

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За результатом першочергових слідчих дій до кримінальної відповідальності вже притягнуто керівника та майстра-електромонтера Товариства з обмеженою відповідальністю "Міськсумиліфт".