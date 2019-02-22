Из-за гибели малыша в лифте объявили подозрение

Так, прокуратура по результатам досудебного следствия, проведенного следственным управлением Нацполиции и управлением защиты экономики в Сумской области, установила всех лиц, действия или бездействие которых привели к гибели малыша.

"В Сумской области сообщено о подозрении заместителю городского головы и директору департамента СГС, из-за бездействия которых погиб 2,5-месячный младенец в лифте", - говорится в сообщении.

В четверг, 21 февраля, объявили о подозрении одному из заместителей городского головы г. Сумы, который согласно распределению обязанностей, организует контроль за эксплуатацией жилищного фонда, в том числе содержанием лифтового хозяйства. Более того, по данным прокуратуры, этот заместитель с мая 2017 года также возглавляет комиссию, которую создали для обеспечения бесперебойной и безопасной работы лифтов.

Кроме того, вручили уведомление о подозрении директору департамента инфраструктуры города Сумского горсовета, который в частности заключал договоры на проведение капитальных ремонтов более 180 лифтов в городе Сумы стоимостью 34,5 млн грн, в том числе лифтов дома по ул. Супруна, 32/1, где погиб ребенок, отметили в ведомстве.

"Однако ни заместителем городского головы, ни директором Департамента не обеспечено контроль за проведением ремонтных работ и последующей эксплуатацией подъемников. Уже через месяц после так называемого капитального ремонта лифта, в котором погиб младенец, указанным должностных лиц городского совета начали поступать жалобы на его работу от жителей дома, в том числе и дедушки погибшего малыша. Однако, чиновники не предприняли никаких действенных мер, направленных на устранение неполадок. Фактически, они самоустранились от выполнения своих непосредственных обязанностей", - заявили в прокуратуре.

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Действия обоих подозреваемых квалифицировали по ч. 2 ст. 367 УК Украины - невыполнение или ненадлежащее исполнении должностным лицом служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия в виде смерти человека.

В то же время продолжается следствие по факту возможного присвоения средств, выделенных на ремонт подъемников и систем диспетчеризации.

"В рамках следствия с привлечением соответствующих специалистов проверяются все 180 отремонтированных в течение последних двух лет лифтов", - добавили в прокуратуре.

Напомним, что 2 января малыш погиб в лифте одного из домов в Сумах. Женщина вместе со свекром и малышом, который был в коляске, поднялись на лифте на 9 этаж. Когда взрослые вышли на площадку, коляску с малышом зажало дверью и лифт начал опускаться вниз.

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По результатам первоочередных следственных действий к уголовной ответственности уже привлечено руководителя и мастер-электромонтера Общества с ограниченной ответственностью "Миськсумилифт".