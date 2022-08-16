Гибель Галины Хатчинс: раскрыли подробности стрельбы на съемках, адвокат Алека Болдуина отреагировал
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. По делу о смерти оператора украинского происхождения Галины Хатчинс на съемочной площадке фильма "Иржа" ("Rust") Федеральным бюро расследований США был издан отчет, в котором говорится, что во время съемок в октябре 2021 года актер Алек Болдуин действительно нажал на крючок пистолета. Однако адвокат звезды отвергает отчет ФБР и заявляет, что вывод судмедэксперта о том, что это был несчастный случай, является "критической" информацией. Об этом сообщает Mail Online, сообщает УНН.
Детали
Согласно отчету, подготовленному Управлением медицинских следователей Нью-Мексико, роковой выстрел в кинооператора актером Алеком Болдуином на съемочной площадке в прошлом году был несчастным случаем.
Отчет медицинского следователя был обнародован в понедельник офисом шерифа округа Санта-Фе вместе с многочисленными отчетами ФБР о револьвере и боеприпасах, изъятых после стрельбы.
Более ранний анализ ФБР по револьверу, который Болдуин держал в руке во время репетиции, показал, что он был в рабочем состоянии и не выстрелил, если бы не был полностью возведен и не нажат спусковой крючок.
Отчет спровоцировал реакцию адвоката Болдуина Люка Никаса, который говорит, что в последнем отчете делается вывод о том, что смерть Галины Хатчинс от выстрела была "трагическим несчастным случаем".
Цитата
«Отчет ФБР неправильно истолкован. Пистолет во время тестирования выстрелил всего один раз - без необходимости нажимать на спусковой крючок, когда курок был отведен обратно, и пистолет сломался в двух разных местах. Также ФБР не смогло выстрелить из пистолета во время ни одного предварительного испытания, даже если нажать на курок, потому что он был в таком плохом состоянии», - заявил он.
Детали
Тем не менее, как отмечается, новые детали трагедии не означают, что актера неизбежно ждет наказание: ФБР классифицировало смерть как несчастный случай, учитывая то, что Болдуин не имел явного намерения нанести вред здоровью Хатчинса.
Как отмечается, сам актер с первого дня после трагедии утверждал, что не жал на курок.
"Я не нажимал на курок. Нет! Я не нажимал! Никогда и ни за что! Нет, нет, нет. Я бы никогда не нацелил на кого-то пистолет и не нажал бы на спусковой крючок", - говорил он в интервью ABC News раньше.
Однако суд по этому инциденту все еще может произойти: сейчас власти штата Нью-Мексико, где произошла трагедия, ждут записи телефонных разговоров актера, чтобы получить более полную картину событий.
Дополнение
Американский актер, комик и писатель Алек Болдвин случайно выстрелил в 42-летнюю женщину во время съемок фильма "Ржавчина" в Нью-Мексико в США, в результате чего она погибла. Ею оказалась оператор Галина Хатчинс. У нее украинское происхождение.
Алек Болдуин прокомментировал трагедию.