Гибель Галины Хатчинс: раскрыли подробности стрельбы на съемках, адвокат Алека Болдуина отреагировал

Детали

Согласно отчету, подготовленному Управлением медицинских следователей Нью-Мексико, роковой выстрел в кинооператора актером Алеком Болдуином на съемочной площадке в прошлом году был несчастным случаем.

Отчет медицинского следователя был обнародован в понедельник офисом шерифа округа Санта-Фе вместе с многочисленными отчетами ФБР о револьвере и боеприпасах, изъятых после стрельбы.

Более ранний анализ ФБР по револьверу, который Болдуин держал в руке во время репетиции, показал, что он был в рабочем состоянии и не выстрелил, если бы не был полностью возведен и не нажат спусковой крючок.

Отчет спровоцировал реакцию адвоката Болдуина Люка Никаса, который говорит, что в последнем отчете делается вывод о том, что смерть Галины Хатчинс от выстрела была "трагическим несчастным случаем".

Цитата



«Отчет ФБР неправильно истолкован. Пистолет во время тестирования выстрелил всего один раз - без необходимости нажимать на спусковой крючок, когда курок был отведен обратно, и пистолет сломался в двух разных местах. Также ФБР не смогло выстрелить из пистолета во время ни одного предварительного испытания, даже если нажать на курок, потому что он был в таком плохом состоянии», - заявил он.

Детали

Тем не менее, как отмечается, новые детали трагедии не означают, что актера неизбежно ждет наказание: ФБР классифицировало смерть как несчастный случай, учитывая то, что Болдуин не имел явного намерения нанести вред здоровью Хатчинса.

Как отмечается, сам актер с первого дня после трагедии утверждал, что не жал на курок.

"Я не нажимал на курок. Нет! Я не нажимал! Никогда и ни за что! Нет, нет, нет. Я бы никогда не нацелил на кого-то пистолет и не нажал бы на спусковой крючок", - говорил он в интервью ABC News раньше.

Однако суд по этому инциденту все еще может произойти: сейчас власти штата Нью-Мексико, где произошла трагедия, ждут записи телефонных разговоров актера, чтобы получить более полную картину событий.

Дополнение

Американский актер, комик и писатель Алек Болдвин случайно выстрелил в 42-летнюю женщину во время съемок фильма "Ржавчина" в Нью-Мексико в США, в результате чего она погибла. Ею оказалась оператор Галина Хатчинс. У нее украинское происхождение.

Алек Болдуин прокомментировал трагедию.