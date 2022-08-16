Загибель Галини Гатчінс: розкрили подробиці стрілянини на зйомках, адвокат Алека Болдвіна відреагував

Деталі

Згідно зі звітом, підготовленим Управлінням медичних слідчих Нью-Мексико, фатальний постріл у кінооператорку актором Алеком Болдвіном на знімальному майданчику минулого року був нещасним випадком.

Звіт медичного слідчого було оприлюднено в понеділок офісом шерифа округу Санта-Фе разом із численними звітами ФБР про револьвер та боєприпаси, які були вилучені після стрілянини.

Більш ранній аналіз ФБР щодо револьвера, який Болдвін тримав у руці під час репетиції, показав, що він був у робочому стані і не вистрілив би, якби не був повністю зведений і не натиснутий спусковий гачок.

Звіт спровокував реакцію адвоката Болдвіна Люка Нікаса, який каже, що в цьому останньому звіті робиться висновок про те, що смерть Галини Гатчінс від пострілу була "трагічним нещасним випадком".

Цитата



«Звіт ФБР неправильно витлумачено. Пістолет під час тестування вистрілив лише один раз - без необхідності натискати на спусковий гачок, коли курок був відведений назад, і пістолет зламався в двох різних місцях. Також ФБР не змогло вистрілити з пістолета під час жодного попереднього випробування, навіть якщо натиснути на гачок, тому що він був у такому поганому стані», - заявив він.

Деталі

Тим не менш, як зазначає видання, нові деталі трагедії не означають, що актора неминуче чекає покарання: ФБР класифікувало смерть як нещасний випадок, враховуючи те, що Болдвін не мав явного наміру завдати шкоди здоров'ю Гатчінс.

Як зазначається, сам актор із першого дня після трагедії стверджував, що не натискав на гачок.

«Я не натискав на гачок. Ні! Я не натискав! Ніколи і нізащо! Ні-ні-ні. Я б ніколи не націлив на когось пістолет і не натиснув би на спусковий гачок», - говорив він в інтерв'ю ABC News раніше.

Однак суд за цим інцидентом все ще може відбутися: зараз влада штату Нью-Мексико, де сталася трагедія, чекає запису телефонних розмов актора, щоб отримати більш повну картину подій.

Доповнення

Американський актор Алек Болдвін випадково вистрелив у 42-річну жінку під час зйомок фільму "Іржа" в Нью-Мексико у США, у результаті чого вона загинула. Загиблою виявилася операторка Галина Гатчінс. У неї українське походження.

Алек Болдвін прокоментував трагедію.