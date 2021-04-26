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Гибель четырех человек в колодце в Одесской области: назвали причину смерти

Гибель четырех человек в колодце в Одесской области: назвали причину смерти

Киев  •  УНН

 • 71756 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Четыре человека, тела которых нашли в колодце возле одного из сел Плахтиевской ОТО в Одесской области, по предварительной информации, утонули. Об этом сообщили УНН в отделе коммуникации ГУ НП в Одесской области.

Цитата:

"Их искали, потому что родственники обратились по поводу того, что исчезли. Обратились вчера, а исчезли они 23 числа. На их телах признаков насильственной смерти нет. Предварительная причина смерти - утопление", - сообщили в полиции.

Детали

Также правоохранители сообщили, что событие квалифицируется как несчастный случай. Так, сведения по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".

Известно, что все погибшие - местные жители в возрасте от 23 до 35 лет.

Что было ранее

Сообщалось, что 25 апреля в Одесской области в заброшенном колодце нашли тела четырех человек. На месте происшествия работали спасатели и сотрудники следственно-оперативной группы.

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