Загибель чотирьох людей у колодязі на Одещині: назвали причину смерті

Цитата:

“Їх шукали, бо родичі звернулися з приводу того, що зникли. Звернулися вчора, а зникли вони 23 числа. На їх тілах ознак насильницької смерті немає. Попередня причина смерті — утоплення”, — повідомили в поліції.

Деталі

Також правоохоронці повідомили, що подія кваліфікується як нещасний випадок. Так, відомості за цим фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою “нещасний випадок”.

Відомо, що всі загиблі — місцеві жителі у віці від 23 до 35 років.

Що було раніше

Повідомлялося, що 25 квітня в Одеській області в закинутому колодязі знайшли тіла чотирьох осіб. На місці події працювали рятувальники й співробітники слідчо-оперативної групи.