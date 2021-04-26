Загибель чотирьох людей у колодязі на Одещині: назвали причину смерті

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Чотири людини, тіла яких знайшли в колодязі біля одного з сіл Плахтіївської ОТГ на Одещині, за попередньою інформацією, потонули. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУ НП в Одеській області.

Цитата:

“Їх шукали, бо родичі звернулися з приводу того, що зникли. Звернулися вчора, а зникли вони 23 числа. На їх тілах ознак насильницької смерті немає. Попередня причина смерті — утоплення”, — повідомили в поліції.

Деталі

Також правоохоронці повідомили, що подія кваліфікується як нещасний випадок. Так, відомості за цим фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою “нещасний випадок”.

Відомо, що всі загиблі — місцеві жителі у віці від 23 до 35 років.

Що було раніше

Повідомлялося, що 25 квітня в Одеській області в закинутому колодязі знайшли тіла чотирьох осіб. На місці події працювали рятувальники й співробітники слідчо-оперативної групи.

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