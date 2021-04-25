Тіла трьох чоловіків та жінки виявили у закинутому колодязі в Одеській області
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Тіла трьох чоловіків та жінки виявили сьогодні в закинутому колодязі біля одного з сіл Плахтіївської ОТГ, що на Одещині. Як повідомили у ГУНП в Одеській області, наразі встановлено їх особи, передає УНН.
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"Тіла трьох чоловіків та жінки виявили сьогодні в закинутому колодязі біля одного з сіл Плахтіївської ОТГ. Наразі встановлено їх особи, усі – місцеві жителі у віці від 23 до 35 років", - йдеться у повідомленні.
Додамо
На місці працюють рятувальники й співробітники слідчо-оперативної групи, які з’ясовують усі обставини події. Вирішується питання про її правову кваліфікацію.
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