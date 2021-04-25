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Тела трех мужчин и женщины обнаружили в заброшенном колодце в Одесской области

Тела трех мужчин и женщины обнаружили в заброшенном колодце в Одесской области

Киев  •  УНН

 • 20617 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Тела трех мужчин и женщины обнаружили сегодня в заброшенном колодце возле одного из сел Плахтиевской ОТО, что в Одесской области. Как сообщили в ГУНП в Одесской области, установлено их лица, передает УНН.

Цитата

"Тела трех мужчин и женщины обнаружили сегодня в заброшенном колодце возле одного из сел Плахтиевской ОТО. Установлено их лица, все - местные жители в возрасте от 23 до 35 лет", - говорится в сообщении.

Добавим

На месте работают спасатели и сотрудники следственно-оперативной группы, которые выясняют все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о его правовой квалификации.

Напомним

В Покрове из канализационного колодца вытащили тело женщины.

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