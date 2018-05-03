Гибель блогера в ДТП в Харьковской области: суд арестовал подозреваемого водителя
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Киевский районный суд Харькова избрал меру пресечения водителю, которого подозревают в совершении ДТП в Харьковской области, в результате которого погиб автоблогер Amigos и пострадала 22-летняя девушка, в виде содержания под стражей без права внесения залога. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.
"Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога", - говорится в сообщении.
Напомним, 1 мая около 17:20 на трассе Харьков-Волчанск произошло ДТП: столкнулись внедорожник Toyota Land Cruiser и спорткар Chevrolet Corvette, последний буквально разорвало пополам. От удара погиб водитель - 23-летний Андрей Василенко, блогер и стритрейсер, более известный по нику amigo_s. Его пассажирка, 22-летняя девушка, находится в больнице, ее состояние стабильное, жизни уже ничего не угрожает.
Во время судебного заседания подозреваемый заявил, что не признает себя виновным в совершении ДТП.