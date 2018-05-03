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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Загибель блогера у ДТП на Харківщині: суд заарештував підозрюваного водія

Київ • УНН

 • 9938 перегляди

КИЇВ. 3 травня. УНН. Київський районний суд м.Харкова обрав запобіжний захід водію, якого підозрюють у скоєнні ДТП у Харківській області, внаслідок якої загинув автоблогер Amigos і постраждала 22-річна дівчина, у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Харківської області.

Загибель блогера у ДТП на Харківщині: суд заарештував підозрюваного водія

"Суд обрав підозрюваному запобіжний західу вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 1 травня близько 17:20 на трасі Харків-Вовчанськ сталася ДТП: зіткнулися позашляховик Toyota Land Cruiser та спорткар Chevrolet Corvette, останній буквально розірвало навпіл. Від удару загинув водій - 23-річний Андрій Василенко, блогер та стрітрейсер, більш відомий за ніком amigo_s. Його пасажирка, 22-річна дівчина, знаходиться у лікарні, її стан стабільний, життю вже нічого не загрожує. 

Під час судового засідання підозрюваний заявив, що не визнає себе винним у скоєні ДТП. 

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