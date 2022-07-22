Захватчики сосредоточили артиллерию вокруг Краматорска и Северска - британская разведка

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"На Донбассе украинские силы продолжают отражать попытки россии штурмовать Углегорскую электростанцию. Российская артиллерия по-прежнему сосредоточена в районах вокруг городов Краматорск и Северск", - сообщили в британской разведке.

Детали

Также отмечается, что глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что российские войска применили семь ракет зенитно-ракетных комплексов для поражения объектов инфраструктуры, объектов энергетики и складских помещений.

По данным разведки, россия увеличила использование ракет ПВО в качестве вспомогательного средства для наземных атак из-за острой нехватки специализированных ракет для наземных атак. Оккупанты развернули стратегические системы ПВО С-300 и С-400, предназначенные для уничтожения самолетов и ракет на больших расстояниях, недалеко от Украины с самого начала вторжения.

“Это оружие имеет относительно небольшие боеголовки, предназначенные для уничтожения самолетов. Они могут представлять значительную угрозу войскам в открытых и легких зданиях, но вряд ли проникнут через укрепленные конструкции”, – говорится в сообщении Минобороны Британии.

Там отметили, что существует высокая вероятность того, что это оружие не попадет в намеченные цели и приведет к жертвам среди гражданского населения, потому что ракеты не оптимизированы для этой роли, а их экипажи мало подготовлены для таких миссий.

Дополнение

Украинские защитники отразили атаку российских оккупантов со стороны нефтеперерабатывающего завода в Луганской области.