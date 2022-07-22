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Загарбники зосередили артилерію навколо Краматорська та Сіверська - британська розвідка

Загарбники зосередили артилерію навколо Краматорська та Сіверська - британська розвідка

Київ • УНН

 • 127321 перегляди

КИЇВ. 22 липня. УНН. На Донбасі російські окупанти зосередили артилерію навколо міст Краматорськ і Сіверськ. Українські захисники відбивають штурми росіян біля Вуглегірської електростанції. Про це УНН повідомляє з посиланням на звіт Міністерства оборони Великої Британії в Twitter на основі розвідданих.

Цитата

"На Донбасі українські сили продовжують відбивати спроби росії штурмувати Вуглегірську електростанцію. Російська артилерія, як і раніше, зосереджена в районах навколо міст Краматорськ і Сіверськ", - повідомили у британській розвідці.

Деталі

Також наголошується, що очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що російські війська застосували сім ракет зенітно-ракетних комплексів для ураження об'єктів інфраструктури, об'єктів енергетики і складських приміщень.

За даними розвідки, росія збільшила використання ракет ППО як допоміжного засобу для наземних атак через гостру нестачу спеціалізованих ракет для наземних атак. Окупанти розгорнули стратегічні системи ППО С-300 і С-400, призначені для знищення літаків і ракет на великих відстанях, недалеко від України з самого початку вторгнення.

“Ця зброя має відносно невеликі боєголовки, призначені для знищення літаків. Вони можуть становити значну загрозу військам у відкритих і легких будівлях, але навряд чи проникнуть через укріплені конструкції”, – йдеться в повідомленні Міноборони Британії.

Там зазначили, що існує висока ймовірність того, що ця зброя не потрапить в намічені цілі і призведе до жертв серед цивільного населення, тому що ракети не оптимізовані для цієї ролі, а їх екіпажі мало підготовлені для таких місій.

Доповнення

Українські захисники відбили атаку російських окупантів з боку нафтопереробного заводу у Луганській області.

Українські Національні Новини

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