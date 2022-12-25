Захватчики нанесли удары по территории Очаковской общины - Ким
Киев • УНН
КИЕВ. 25 декабря. УНН. Российские оккупанты нанесли удары по территории Очаковской общины. Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, передает УНН.
Детали
Вчера, 24 декабря, в 10:05 враг наносил артиллерийские удары по акватории Черного моря. В 12:57 и 23:55 артобстрелы были на территории Очаковской общины. Пострадавших нет.
В г. Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно, отметил Ким.
Напомним
Враг наносил артиллерийских ударов по акватории Очаковской общины.