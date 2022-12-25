Захватчики нанесли удары по территории Очаковской общины - Ким

Детали

Вчера, 24 декабря, в 10:05 враг наносил артиллерийские удары по акватории Черного моря. В 12:57 и 23:55 артобстрелы были на территории Очаковской общины. Пострадавших нет.

В г. Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно, отметил Ким.

Напомним

Враг наносил артиллерийских ударов по акватории Очаковской общины.