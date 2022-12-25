Загарбники завдали ударів по території Очаківської громади - Кім

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Вчора, 24 грудня, о 10:05 ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Чорного моря. О 12:57 та 23:55 артобстріли були по території Очаківської громади. Постраждалих немає.

У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно, зазначив Кім.

Нагадаємо

Ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади.