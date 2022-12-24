Російські загарбники завдали ударів по акваторії Очаківської громади - Кім
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Вчора ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, передає УНН.
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Вчора, 23 грудня, о 08:20 ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.
“У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно”, — повідомив Кім.
Нагадаємо
21 грудня, в місті Очаків Миколаївської області внаслідок обстрілів з боку російських військ жінка та малолітня дитна отримали поранення.