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Российские захватчики нанесли удары по акватории Очаковской общины - Ким

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 декабря. УНН. Вчера враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской общины. Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, передает УНН.

Детали

Вчера, 23 декабря, в 08:20 враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской общины. Пострадавших нет.

“В г. Николаев, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно”, — сообщил Ким.

Напомним 

21 декабря, в городе Очаков Николаевской области в результате обстрелов со стороны российских войск женщина и малолетний ребенок получили ранения.

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