Внаслідок обстрілу Очакова поранено матір з дитиною - Кім

Цитата

"В Очакові 2 поранених. Мати і дитина", - написав він у Телеграм.

Нагадаємо, що зараз по всій Україні оголошена повітряна тривога через активність російської авіації.

Доповнення

Російська армія 20 грудня сім разів із артилерії обстріляла акваторію Очаківської громади Миколаївщини. За попередньою інформацією, постраждалих немає.