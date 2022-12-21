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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 23243 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Внаслідок обстрілу Очакова поранено матір з дитиною - Кім

Внаслідок обстрілу Очакова поранено матір з дитиною - Кім

Київ • УНН

 • 916126 перегляди

КИЇВ. 21 грудня. УНН. Сьогодні, 21 грудня, в місті Очаків Миколаївської області внаслідок обстрілів з боку російських військ жінка та малолітня дитна отримали поранення. Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, передає УНН.

Цитата 

"В Очакові 2 поранених. Мати і дитина", - написав він у Телеграм. 

Нагадаємо, що зараз по всій Україні оголошена повітряна тривога через активність російської авіації.

Доповнення

Російська армія 20 грудня сім разів із артилерії обстріляла акваторію Очаківської громади Миколаївщини. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Українські Національні Новини

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