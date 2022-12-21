Внаслідок обстрілу Очакова поранено матір з дитиною - Кім
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Сьогодні, 21 грудня, в місті Очаків Миколаївської області внаслідок обстрілів з боку російських військ жінка та малолітня дитна отримали поранення. Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, передає УНН.
Цитата
"В Очакові 2 поранених. Мати і дитина", - написав він у Телеграм.
Нагадаємо, що зараз по всій Україні оголошена повітряна тривога через активність російської авіації.
Доповнення
Російська армія 20 грудня сім разів із артилерії обстріляла акваторію Очаківської громади Миколаївщини. За попередньою інформацією, постраждалих немає.