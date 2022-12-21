В результате обстрела Очакова ранены мать с ребенком - Ким
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Сегодня, 21 декабря, в городе Очаков Николаевской области в результате обстрелов со стороны российских войск женщина и малолетний ребенок получили ранения. Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, передает УНН.
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"В Очакове 2 раненых. Мать и ребенок", - написал он в Телеграм.
Напомним, что сейчас по всей Украине объявлена воздушная тревога из-за активности российской авиации.
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Российская армия 20 декабря семь раз из артиллерии обстреляла акваторию Очаковской громады Николаевской области. По предварительной информации, пострадавших нет.