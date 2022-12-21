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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Окупанти вкотре обстріляли акваторію Очаківської громади - ОВА

Окупанти вкотре обстріляли акваторію Очаківської громади - ОВА

Київ • УНН

 • 328644 перегляди

КИЇВ. 21 грудня. УНН. Російська армія 20 грудня сім разів із артилерії обстріляла акваторію Очаківської громади Миколаївщини. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, передає УНН.

Цитата

«Миколаївський район: учора, 20 грудня, о 09:07, 10:34, 11:46, 13:09, 13:55, 14:22 та 15:26 ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає», - написав очільник регіону у Телеграм.

Деталі

Кім зазначив, що за інформацією повітряного командування «Південь», 20 грудня, з 13:00 до 14:00, на південному напрямку силами та засобами протиповітряної оборони було виявлено та збито два російських БпЛА.

«На Миколаївщині знищено безпілотник оперативно-тактичного рівня, а на Херсонщині ударно-розвідувальний «Оріон», - додав він.

У місті Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Доповнення

Окупанти 19 грудня з артилерії п'ять разів обстріляли акваторію Очаківської громади Миколаївщини.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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