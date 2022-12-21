Оккупанты снова обстреляли акваторию Очаковской громады - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Российская армия 20 декабря семь раз из артиллерии обстреляла акваторию Очаковской громады Николаевской области. По предварительной информации, пострадавших нет. Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, передает УНН.
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«Николаевский район: Вчера, 20 декабря, в 09:07, 10:34, 11:46, 13:09, 13:55, 14:22 и 15:26 враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет», - написал глава региона в Телеграм.
Детали
Ким отметил, что по информации воздушного командования «Юг», 20 декабря, с 13:00 до 14:00, на южном направлении силами и средствами противовоздушной обороны были обнаружены и сбиты два российских БПЛА.
«В Николаевской области уничтожен беспилотник оперативно-тактического уровня, а в Херсонской области ударно-разведывательный «Орион», - добавил он.
В городе Николаев, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
Дополнение
Оккупанты 19 декабря из артиллерии пять раз обстреляли акваторию Очаковской громады Николаевской области.