Миколаївщина: окупанти не припиняють обстріли з артилерії Очаківської громади
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Російські окупанти 19 грудня з артилерії п'ять разів обстріляли акваторію Очаківської громади Миколаївщини. Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, передає УНН.
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«Вчора, 19 грудня, об 11:50, 12:55, 14:05, 14:40, 20:05 ворог завдавав артилерійські удари по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає», - ідеться у повідомленні Кіма у Телеграм.
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Також, за його словами, вчора, 19 грудня, о 20:00 та 20:12 ворожі удари були завдані по населеним пунктам Куцурубської громади. Постраждалих немає. Наслідки пошкоджень уточнюються.
У місті Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
Доповнення
Уночі 19 грудня було зафіксовано проліт дрона-камікадзе «Шахід» над майданчиком Південноукраїнської АЕС у близькості до ядерної установки.