Николаевская область: оккупанты не прекращают обстрелы из артиллерии Очаковской громады
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Российские оккупанты 19 декабря из артиллерии обстреляли пять раз акваторию Очаковской громады Николаевской области. Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, передает УНН.
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«Вчера, 19 декабря, в 11:50, 12:55, 14:05, 14:40, 20:05 враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет», - говорится в сообщении Кима в Телеграм.
Детали
Также, по его словам, вчера, 19 декабря, в 20:00 и 20:12 вражеские удары были нанесены по населенным пунктам Куцурубской громады. Пострадавших нет. Последствия повреждений уточняются.
В городе Николаев, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
Дополнение
Ночью 19 декабря был зафиксирован пролет дрона-камикадзе «Шахид» над площадкой Южноукраинской АЭС в близости к ядерной установке.