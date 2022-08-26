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Захватчики в очередной раз обстреляли Славянск: мэр призывает жителей эвакуироваться

Киев • УНН

 • 126837 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. В пятницу утром, 26 августа, город Славянск Донецкой области попал под обстрел российских оккупационных войск. Об этом сообщил глава Славянской ГВА Вадим Лях в Facebook, сообщает УНН.

Захватчики в очередной раз обстреляли Славянск: мэр призывает жителей эвакуироваться

Цитата

«В Славянске снова недоброе утро. Обстрелы города продолжаются. Сегодня «прилетело» в химтехникум. К счастью, обошлось без жертв», – явил он.

Детали

Также чиновник призвал горожан срочно эвакуироваться. «Не ждите, когда разрушенным окажется именно ваш дом. Уезжайте сейчас», - подчеркнул Лях.

Дополнение 

Славянск в Донецкой области в ночь на 25 августа также попал во вражеский обстрел, пострадавших не было.

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