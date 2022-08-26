Захватчики в очередной раз обстреляли Славянск: мэр призывает жителей эвакуироваться

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«В Славянске снова недоброе утро. Обстрелы города продолжаются. Сегодня «прилетело» в химтехникум. К счастью, обошлось без жертв», – явил он.



Детали



Также чиновник призвал горожан срочно эвакуироваться. «Не ждите, когда разрушенным окажется именно ваш дом. Уезжайте сейчас», - подчеркнул Лях.

Дополнение

Славянск в Донецкой области в ночь на 25 августа также попал во вражеский обстрел, пострадавших не было.