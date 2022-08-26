Загарбники вкотре обстріляли Слов'янськ: мер закликає жителів евакуюватися
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. У п'ятницю вранці, 26 серпня, місто Слов'янськ Донецької області потрапило під обстріл російських окупаційних військ. Про це повідомив голова Слов'янської МВА Вадим Лях у Facebook, інформує УНН.
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«У Слов'янську знову недобрий ранок. Обстріли міста тривають. Сьогодні «прилетіло» до хімтехнікуму. На щастя, обійшлося без жертв», - зявив він.
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Також посадовець закликав містян терміново евакуюватися. «Не чекайте, коли зруйнованим виявиться саме ваш будинок. Виїжджайте зараз», - наголосив Лях.
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Слов'янськ у Донецькій області у ніч на 25 серпня також потрапив під ворожий обстріл, постраждалих не було.