Три потужні вибухи: Слов'янськ знову зазнав ворожого обстрілу

Цитата

"Не дуже добрим видався ранок четверга, 25 серпня. Слов'янськ знову обстріляли. На цей раз постраждали багатоповерхівки. Три потужні вибухи", - повідомив Лях у Facebook.

Деталі

Зі слів голови МВА, обійшлося без жертв. Інформацію щодо руйнувань уточнюють.

Доповнення

За 24 серпня російські окупанти вбили трьох мирних жителів Донеччини, ще одна людина отримала поранення.