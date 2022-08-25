Три потужні вибухи: Слов'янськ знову зазнав ворожого обстрілу
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Слов'янськ у Донецькій області у ніч на четвер знову потрапив під ворожий обстріл, постраждалих немає. Про це повідомив начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях, пише УНН.
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"Не дуже добрим видався ранок четверга, 25 серпня. Слов'янськ знову обстріляли. На цей раз постраждали багатоповерхівки. Три потужні вибухи", - повідомив Лях у Facebook.
Деталі
Зі слів голови МВА, обійшлося без жертв. Інформацію щодо руйнувань уточнюють.
Доповнення
За 24 серпня російські окупанти вбили трьох мирних жителів Донеччини, ще одна людина отримала поранення.