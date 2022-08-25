Три мощных взрыва: Славянск снова подвергся вражескому обстрелу
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Славянск в Донецкой области в ночь на четверг снова попал под вражеский обстрел, пострадавших нет. Об этом сообщил начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях, пишет УНН.
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"Не очень хорошим выдалось утро четверга, 25 августа. Славянск снова обстреляли. В этот раз пострадали многоэтажки. Три мощных взрыва", - сообщил Лях в Facebook.
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По словам главы ГВА, обошлось без жертв. Информацию о разрушениях уточняют.
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За 24 августа российские оккупанты убили трех мирных жителей Донецкой области, еще один человек получил ранения.