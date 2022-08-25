Три мощных взрыва: Славянск снова подвергся вражескому обстрелу

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"Не очень хорошим выдалось утро четверга, 25 августа. Славянск снова обстреляли. В этот раз пострадали многоэтажки. Три мощных взрыва", - сообщил Лях в Facebook.

Детали

По словам главы ГВА, обошлось без жертв. Информацию о разрушениях уточняют.

Дополнение

За 24 августа российские оккупанты убили трех мирных жителей Донецкой области, еще один человек получил ранения.