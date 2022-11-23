Захватчики продолжают интенсивные обстрелы в Донецкой области, есть разрушения - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Оккупационные войска на протяжении минувших суток вели обстрелы на участках фронта от Кураховской до Лиманской громады в Донецкой области, есть значительные разрушения. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, пишет УНН.
Детали
По информации Кириленко, ситуация в регионе такова:
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- На Донецком направлении в результате обстрела повреждены 4 дома в Кураховке Кураховской громады и 1 дом в Александрополе Марьинской громады. Также под огнем — Марьинка, село Константиновка и окрестности Очеретинской громады. В Авдеевке ночь прошла относительно спокойно — единичные прилеты по старой части города, без пострадавших.
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- На Горловском направлении 1 человек погиб и 6 получили ранения в Бахмуте. В городе повреждены 2 многоэтажки и 1 админздание. Единичные обстрелы зафиксированы у Раздолевки, Яковлевки и Бахмутского в Соледарской громаде и в окрестностях Торецкой и Часовоярской громад.
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- На Лисичанском направлении было громко в Торском и Заречном Лиманской громады и в окрестностях Северска. Без жертв.
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Дополнение
Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что за предыдущие сутки от обстрелов в Бахмуте погиб один человек, еще 8 получили ранения.