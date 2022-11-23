Загарбники продовжують інтенсивні обстріли на Донеччині, є руйнування - ОВА

Деталі

За інформацією Кириленка, ситуація в регіоні така:



На Донецькому напрямку внаслідок обстрілу пошкоджено 4 будинки у Курахівці Курахівської громади та 1 будинок в Олександрополі Мар'їнської громади. Також під вогнем — Мар'їнка, село Костянтинівка та околиці Очеретинської громади. В Авдіївці ніч минула відносно спокійно — поодинокі прильоти по старій частині міста, без постраждалих.

напрямку внаслідок обстрілу пошкоджено 4 будинки у Курахівці Курахівської громади та 1 будинок в Олександрополі Мар'їнської громади. Також під вогнем — Мар'їнка, село Костянтинівка та околиці Очеретинської громади. В Авдіївці ніч минула відносно спокійно — поодинокі прильоти по старій частині міста, без постраждалих.

На Горлівському напрямку 1 людина загинула і 6 одержали поранення у Бахмуті. У місті пошкоджено 2 багатоповерхівки та 1 адмінбудівля. Поодинокі обстріли зафіксовано біля Роздолівки, Яковлівки і Бахмутського у Соледарській громаді та на околицях Торецької і Часовоярської громад.

напрямку 1 людина загинула і 6 одержали поранення у Бахмуті. У місті пошкоджено 2 багатоповерхівки та 1 адмінбудівля. Поодинокі обстріли зафіксовано біля Роздолівки, Яковлівки і Бахмутського у Соледарській громаді та на околицях Торецької і Часовоярської громад.

На Лисичанському напрямку було гучно у Торському та Зарічному Лиманської громади та на околицях Сіверська. Без жертв.

напрямку було гучно у Торському та Зарічному Лиманської громади та на околицях Сіверська. Без жертв.

Доповнення

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що за попередню добу від обстрілів у Бахмуті загинула одна людина, ще 8 отримали поранення.