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НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці
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Загарбники продовжують інтенсивні обстріли на Донеччині, є руйнування - ОВА

Загарбники продовжують інтенсивні обстріли на Донеччині, є руйнування - ОВА

Київ • УНН

 • 372698 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Окупаційні війська минулої доби вели обстріли на ділянках фронту від Курахівської до Лиманської громади у Донецькій області, є значні руйнування. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, пише УНН.

Деталі

За інформацією Кириленка, ситуація в регіоні така:

  • На Донецькому напрямку внаслідок обстрілу пошкоджено 4 будинки у Курахівці Курахівської громади та 1 будинок в Олександрополі Мар'їнської громади. Також під вогнем — Мар'їнка, село Костянтинівка та околиці Очеретинської громади. В Авдіївці ніч минула відносно спокійно — поодинокі прильоти по старій частині міста, без постраждалих.
  • На Горлівському напрямку 1 людина загинула і 6 одержали поранення у Бахмуті. У місті пошкоджено 2 багатоповерхівки та 1 адмінбудівля. Поодинокі обстріли зафіксовано біля Роздолівки, Яковлівки і Бахмутського у Соледарській громаді та на околицях Торецької і Часовоярської громад.
  • На Лисичанському напрямку було гучно у Торському та Зарічному Лиманської громади та на околицях Сіверська. Без жертв.

Доповнення

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що за попередню добу від обстрілів у Бахмуті загинула одна людина, ще 8 отримали поранення.

Українські Національні Новини

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