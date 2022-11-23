Загарбники продовжують інтенсивні обстріли на Донеччині, є руйнування - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Окупаційні війська минулої доби вели обстріли на ділянках фронту від Курахівської до Лиманської громади у Донецькій області, є значні руйнування. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, пише УНН.
Деталі
За інформацією Кириленка, ситуація в регіоні така:
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- На Донецькому напрямку внаслідок обстрілу пошкоджено 4 будинки у Курахівці Курахівської громади та 1 будинок в Олександрополі Мар'їнської громади. Також під вогнем — Мар'їнка, село Костянтинівка та околиці Очеретинської громади. В Авдіївці ніч минула відносно спокійно — поодинокі прильоти по старій частині міста, без постраждалих.
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- На Горлівському напрямку 1 людина загинула і 6 одержали поранення у Бахмуті. У місті пошкоджено 2 багатоповерхівки та 1 адмінбудівля. Поодинокі обстріли зафіксовано біля Роздолівки, Яковлівки і Бахмутського у Соледарській громаді та на околицях Торецької і Часовоярської громад.
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- На Лисичанському напрямку було гучно у Торському та Зарічному Лиманської громади та на околицях Сіверська. Без жертв.
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Доповнення
Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що за попередню добу від обстрілів у Бахмуті загинула одна людина, ще 8 отримали поранення.