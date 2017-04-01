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Общегородскую толоку организовали в Ужгороде

Общегородскую толоку организовали в Ужгороде

Киев  •  УНН

 • 11960 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 1 апреля. УНН. Сегодня, 1 апреля, в Ужгороде провели общегородскую толоку, передает корреспондент УНН.

На общую уборку областного центра Закарпатья призвали руководители городской, и областной власти. Поэтому, силами сотрудников облгосадминистрации, городского совета и исполкома, подчиненных им структурных подразделений, коммунальных служб и студенчества убрали остатки сухих листьев, веток и мусора убрали из скверов, парков, набережных и улиц города, провели обрезку и обработку деревьев.

"Также сегодня мы высадили более трехсот саженцев липы, клена, дуба, катальпы и Гинкго Билоба на нескольких улицах и на территории Боздоского парка, убрали склоны реки Уж", - рассказала УНН пресс-секретарь Ужгородского городского совета Алла Кохан.

"До 13 апреля территория всех районов области будет приведена в порядок. Проверять состояние благоустройства и порядок будет Государственная экологическая инспекция. О штрафах и предписания за несоответствие подчиненных территорий руководители районов предупреждены ", - отметил во время субботника Г. Москаль.

Как сообщил УНН директор департамента жилищно-коммунального хозяйства, строительства и инфраструктуры Закарпатской ОГА Эдуард Маляр, согласно распоряжению председателя облгосадминистрации сегодня на территории всех районов Закарпатья проходит День благоустройства территорий населенных пунктов.

Напомним, 31 марта, трехдневный Пасхальная ярмарка хендмейду стартовал в Ужгороде.

Украинские Национальные Новости

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