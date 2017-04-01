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Загальноміську толоку організували в Ужгороді

Загальноміську толоку організували в Ужгороді

Київ • УНН

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УЖГОРОД-КИЇВ. 1 квітня. УНН. Сьогодні, 1 квітня, в Ужгороді провели загальноміську толоку, передає кореспондент УНН.

На спільне прибирання обласного центру Закарпаття закликали очільники і міської, і обласної влади. Відтак, силами співробітників облдержадміністрації, міської ради та виконкому, підпорядкованих їм структурних підрозділів, комунальних служб та студентства прибрали залишки сухого листя, гілок та сміття прибрали зі скверів, парків, набережних та вулиць міста, провели обрізку та обробку дерев.

" Також сьогодні ми висадили понад три сотні саджанців липи, клена, дубу, катальпи та Гінкго Білоба на кількох вулицях та на території Боздоського парку, прибрали ухили річки Уж “, — розповіла УНН речниця Ужгородської міської ради Алла Кохан.

” До 13 квітня територія всіх районів області буде приведена до ладу. Перевіряти стан благоустрою та порядок буде Державна екологічна інспекція. Про штрафи і приписи за невідповідність підпорядкованих територій керівники районів попереджені ", — зазначив під час толоки Г. Москаль.

Як повідомив УНН директор департаменту житлово-комунального господарства, будівництва та інфраструктури Закарпатської ОДА Едуард Маляр, відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації сьогодні на території усіх районів Закарпаття проходить День благоустрою територій населених пунктів.

Нагадаємо, 31 березня, триденний Великодній ярмарок хендмейду стартував в Ужгороді.

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