Общее количество случаев COVID-19 в России превысило 4 млн 450 тысяч человек

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 марта. УНН. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 9 299, до 4 456 869. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, пишет УНН.

Детали

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,2%.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Магаданской области (0,04%) и Сахалинской области (0,05%).

В частности, за сутки был зарегистрирован 881 случай заражения в Санкт-Петербурге, 648 — в Московской области, 346 — в Нижегородской области, 243 — в Ростовской области, по 205 в Самарской и Воронежской областях. В настоящее время в России продолжают лечение 292 444 человека.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 8 743. Всего уже выздоровели 4 069 395 человек. Доля выписанных пациентов осталась на уровне 91,3% от общего числа заразившихся. В частности, за сутки был выписан по выздоровлению 571 пациент в Московской области, 379 — в Нижегородской области, 291 — в Санкт-Петербурге, 287 — в Астраханской области, 254 — в Челябинской области.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 371 против 392 днем ранее, до 95 030. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,13%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки было зарегистрировано 37 летальных исходов в Санкт-Петербурге, 26 — в Московской области, 21 — в Воронежской области, 15 — в Нижегородской области, 13 — в Краснодарском крае.

Число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве увеличилось за сутки на 1 511. Всего в столице РФ с начала пандемии выявили 1 011 463 инфицированных. Прирост, согласно данным штаба, составил 0,15%. Днем ранее было выявлено 1 728 заразившихся.

За сутки умерли из-за коронавируса 50 пациентов, всего в столице зарегистрировано 16 128 летальных исходов.

Также за сутки в Москве выписан по выздоровлению 1 371 пациент. За все время выздоровели 931 296 человек. В настоящее время в российской столице болеют 64 039 человек.

Справка

Стоит отметить, что российские ведомства включают в свои данные статистику с оккупированных украинских АР Крым и Севастополя.

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