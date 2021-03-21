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Загальна кількість випадків COVID-19 у Росії перевищила 4 млн 450 тисяч осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 березня. УНН. Кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом у Росії зросла за добу на 9 299, до 4 456 869. Про це повідомили журналістам у неділю в федеральному оперативному штабі по боротьбі з новою інфекцією, пише УНН.

Деталі

У відносному вираженні приріст кількості хворих склав 0,2%.

Найменші темпи приросту зафіксовані за добу у Магаданській області (0,04%) і Сахалінській області (0,05%).

Зокрема, за добу було зареєстровано 881 випадок зараження у Санкт-Петербурзі, 648 — у Московській області, 346 — у Нижегородській області, 243 — у Ростовській області, по 205 у Самарській і Воронезькій областях. В даний час в Росії продовжують лікування 292 444 особи.

Кількість одужалих після коронавірусу росіян зросла за добу на 8 743. Всього вже одужали 4 069 395 осіб. Частка виписаних пацієнтів залишилася на рівні 91,3% від загальної кількості інфікованих. Зокрема, за добу було виписано по одужанню 571 пацієнт в Московській області, 379 — у Нижегородській області, 291 — у Санкт-Петербурзі, 287 — в Астраханській області, 254 — у Челябінській області.

Кількість смертей через коронавірус у Росії за добу зросла на 371 проти 392 днем раніше, до 95 030. Умовна летальність захворювання (остаточну можна буде визначити тільки після завершення епідемії) залишилася на рівні 2,13%, випливає з даних штабу.

Зокрема, за добу було зареєстровано 37 летальних випадків у Санкт-Петербурзі, 26 — у Московській області, 21 — у Воронезькій області, 15 — в Нижегородській області, 13 — в Краснодарському краї.

Кількість нових випадків зараження коронавірусною інфекцією у Москві збільшилася за добу на 1 511. Усього в столиці РФ з початку пандемії виявили 1 011 463 інфікованих. Приріст, згідно з даними штабу, склав 0,15%. Днем раніше було виявлено 1 728 інфікованих.

За добу померли через коронавірус 50 пацієнтів, всього в столиці зареєстровано 16 128 смертей.

Також за добу в Москві виписаний по одужанню 1 371 пацієнт. За весь час одужали 931 296 осіб. В даний час в російській столиці хворіють 64 039 осіб.

Довідка

Варто відзначити, що російські відомства включають в свої дані статистику з окупованих українських АР Крим та Севастополя.

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