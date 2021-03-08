Общее количество случаев COVID-19 в России превысило 4 млн 333 тысячи человек
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 10 253, это минимальный показатель с 3 октября. Общее количество инфицированных достигло 4 333 029, сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием, пишет УНН.
Детали
В относительном выражении прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,24%. Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Сахалинской области (0,02%) и Республике Тыва (0,03%). В частности, за сутки было выявлено 956 случаев заражения в Санкт-Петербурге, 746 — в Московской области, 382 — в Нижегородской области, 268 — в Ростовской области, 266 — в Воронежской области.
В настоящее время в России продолжают лечение 321 310 человек.
Число летальных исходов из-за коронавируса за сутки возросло на 379 против 368 днем ранее, до 89 473. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,06%, следует из данных штаба. В частности, за сутки было зарегистрировано 43 летальных исхода в Санкт-Петербурге, 29 — в Московской области, 14 — в Краснодарском крае, 13 — в Воронежской области, 12 — в Красноярском крае.
Число выздоровевших после заражения коронавирусом за сутки возросло на 10 322, до 3 922 246. По данным штаба, уже вылечились 90,5% всех заразившихся в стране. В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 1 411 пациентов в Санкт-Петербурге, 555 — в Московской области, 447 — в Нижегородской области, 295 — в Ростовской области, 288 — в Иркутской области.
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве за сутки возросло на 1 421 против 1 534 днем ранее, до 991 816. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,15%.
За сутки в Москве зарегистрировали 53 смерти из-за коронавируса. Всего, по данным штаба, в городе умерли 15 447 заболевших. Были выписаны по выздоровлению 1 037 пациентов, за все время вылечились 912 146 человек. В настоящее время в столице продолжают лечение 64 223 человека.
Дополнение
Отметим, что российские ведомства учитывают в своей статистике данные с оккупированных украинских АР Крым и Севастополя.