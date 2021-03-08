Загальна кількість випадків COVID-19 у Росії перевищила 4 млн 333 тисячі осіб

Деталі

У відносному вираженні приріст нових випадків, згідно з даними штабу, склав 0,24%. Найменші темпи приросту зафіксовані за добу в Сахалінській області (0,02%) і Республіці Тива (0,03%). Зокрема, за добу було виявлено 956 випадків зараження в Санкт-Петербурзі, 746 — у Московській області, 382 — у Нижегородській області, 268 — у Ростовській області, 266 — у Воронезькій області.

В даний час в Росії продовжують лікування 321 310 осіб.

Кількість смертей через коронаввірус за добу зросла на 379 проти 368 днем раніше, до 89 473. Умовна летальність захворювання (остаточну можна буде визначити тільки після завершення епідемії) залишилася на рівні 2,06%, випливає з даних штабу. Зокрема, за добу було зареєстровано 43 летальні випадки в Санкт-Петербурзі, 29 — в Московській області, 14 — в Краснодарському краї, 13 — у Воронезькій області, 12 — в Красноярському краї.

Кількість одужалих після зараження коронавірусів за добу зросла на 10 322 , до 3 922 246. За даними штабу, вже вилікувалися 90,5% всіх тих, що заразилися в країні. Зокрема, за добу було виписано по одужанню 1 411 пацієнтів в Санкт-Петербурзі, 555 — в Московській області, 447 — в Нижегородській області, 295 — в Ростовській області, 288 — в Іркутській області.

Кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом у Москві за добу зросла на 1 421 проти 1 534 днем раніше, до 991 816. У відносному вираженні приріст кількості хворих склав 0,15%.

За добу в Москві зареєстрували 53 смерті через коронавірусу. Всього, за даними штабу, в місті померло 15 447 хворих. Було виписано по одужанню 1 037 пацієнтів, за весь час вилікувалися 912 146 осіб. В даний час в столиці продовжують лікування 64 223 особи.

Доповнення

Відзначимо, що російські відомства враховують у своїй статистиці дані з окупованих українських АР Крим та Севастополя.