Загальна кількість випадків COVID-19 у Росії перевищила 4 млн 333 тисячі осіб

ukru
18 березня, 21:00 • 42619 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 88010 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 66092 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 102759 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

18 березня, 16:31 • 73327 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 99146 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 117009 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 144880 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 184328 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 313306 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

3.1 м/с
69 %
755 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

18 березня, 17:53 • 100216 перегляди
Вибухи лунають у Києві та області, працює ППО

Вибухи лунають у Києві та області, працює ППО

18 березня, 18:47 • 16505 перегляди
Чоловіки за кордоном зможуть стати на облік без відвідування ТЦК і без проходження ВЛК: Міноборони внесе проєкт постанови

Чоловіки за кордоном зможуть стати на облік без відвідування ТЦК і без проходження ВЛК: Міноборони внесе проєкт постанови

18 березня, 18:53 • 28178 перегляди
Стрілянина у ТРЦ на Київщині: затримано шість осіб, ще четверо - в розшуку

Стрілянина у ТРЦ на Київщині: затримано шість осіб, ще четверо - в розшуку

18 березня, 19:25 • 27768 перегляди
Україна засудила замах на президента Сомалі

Україна засудила замах на президента Сомалі

18 березня, 19:44 • 18296 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

18 березня, 16:04 • 64193 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 313306 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 247126 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 340749 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 334140 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 65963 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 110547 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 111286 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 108225 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 121642 перегляди
Актуальне
Загальна кількість випадків COVID-19 у Росії перевищила 4 млн 333 тисячі осіб

Загальна кількість випадків COVID-19 у Росії перевищила 4 млн 333 тисячі осіб

Київ • УНН

 • 13908 перегляди

КИЇВ. 8 березня. УНН. Кількість інфікованих коронавірусом у Росії за добу зросла на 10 253, це мінімальний показник з 3 жовтня. Загальна кількість інфікованих досягла 4 333 029, повідомили журналістам у понеділок у федеральному оперативному штабі по боротьбі з новим захворюванням, пише УНН.

Деталі

У відносному вираженні приріст нових випадків, згідно з даними штабу, склав 0,24%. Найменші темпи приросту зафіксовані за добу в Сахалінській області (0,02%) і Республіці Тива (0,03%). Зокрема, за добу було виявлено 956 випадків зараження в Санкт-Петербурзі, 746 — у Московській області, 382 — у Нижегородській області, 268 — у Ростовській області, 266 — у Воронезькій області.

В даний час в Росії продовжують лікування 321 310 осіб.

Кількість смертей через коронаввірус за добу зросла на 379 проти 368 днем раніше, до 89 473. Умовна летальність захворювання (остаточну можна буде визначити тільки після завершення епідемії) залишилася на рівні 2,06%, випливає з даних штабу. Зокрема, за добу було зареєстровано 43 летальні випадки в Санкт-Петербурзі, 29 — в Московській області, 14 — в Краснодарському краї, 13 — у Воронезькій області, 12 — в Красноярському краї.

Кількість одужалих після зараження коронавірусів за добу зросла на 10 322 , до 3 922 246. За даними штабу, вже вилікувалися 90,5% всіх тих, що заразилися в країні. Зокрема, за добу було виписано по одужанню 1 411 пацієнтів в Санкт-Петербурзі, 555 — в Московській області, 447 — в Нижегородській області, 295 — в Ростовській області, 288 — в Іркутській області.

Кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом у Москві за добу зросла на 1 421 проти 1 534 днем раніше, до 991 816. У відносному вираженні приріст кількості хворих склав 0,15%.

За добу в Москві зареєстрували 53 смерті через коронавірусу. Всього, за даними штабу, в місті померло 15 447 хворих. Було виписано по одужанню 1 037 пацієнтів, за весь час вилікувалися 912 146 осіб. В даний час в столиці продовжують лікування 64 223 особи.

Доповнення

Відзначимо, що російські відомства враховують у своїй статистиці дані з окупованих українських АР Крим та Севастополя.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.58
Bitcoin
$82,263.30
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$40.76
Золото
$3,042.90
Ethereum
$1,904.79