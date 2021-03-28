Общее количество случаев COVID-19 в России превысила 4,5 млн человек

Детали

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,2%. Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Ненецком автономном округе (0%), в Республике Тыва и Магаданской области (по 0,01%), в Республике Алтай (0,05%). В частности, за сутки был выявлен 701 случай заражения в Санкт-Петербурге, 610 — в Московской области, 286 — в Нижегородской области, 243 — в Ростовской области, 209 — в Воронежской области.

В настоящее время в России продолжают лечение 282 964 человека.

Число вылечившихся после коронавируса возросло за сутки на 8 630. Всего уже выздоровели 4 139 128 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 91,6% от общего числа заразившихся. В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 780 пациентов в Санкт-Петербурге, 410 — в Московской области, 377 — в Нижегородской области, 261 — в Ростовской области, 214 — в Воронежской области.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 336 против 387 днем ранее, до 97 740. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,16%, следует из данных штаба. В частности, за сутки было зарегистрировано 33 летальных исхода в Санкт-Петербурге, 13 — в Ростовской области, по 12 случаев в Нижегородской области и Алтайском крае, по 11 — в Московской области, Краснодарском и Красноярском краях.

Ситуация в Москве

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 1 878. Всего в российской столице с начала пандемии выявили 1 022 551 случай. Прирост, согласно данным штаба, составил 0,18%. Днем ранее был выявлен 1 551 заболевший.

За сутки умерли из-за коронавируса 52 пациента, всего в столице РФ зарегистрировано 16 498 летальных исходов. Был выписан по выздоровлению 1 151 пациент за сутки, за все время выздоровели 941 192. В настоящее время продолжает лечение 64 861 человек.

Дополнение

Стоит добавить, что российские ведомства учитывают в своей статистике данные с оккупированных украинских АР Крым и Севастополя.