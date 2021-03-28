Загальна кількість випадків COVID-19 у Росії перевищила 4,5 млн осіб

Деталі

У відносному вираженні приріст кількості хворих склав 0,2%. Найменші темпи приросту зафіксовані за добу в Ненецькому автономному окрузі (0%), у Республіці Тива і Магаданській області (по 0,01%), в Республіці Алтай (0,05%). Зокрема, за добу було виявлено 701 випадок зараження у Санкт-Петербурзі, 610 — у Московській області, 286 — у Нижегородській області, 243 — у Ростовській області, 209 — у Воронезькій області.

В даний час в Росії продовжують лікування 282 964 особи.

Кількість одужалих після коронавірусу зросла за добу на 8 630. Всього вже одужали 4 139 128 осіб. Частка виписаних пацієнтів, згідно з даними штабу, залишилася на рівні 91,6% від загальної кількості інфікованих. Зокрема, за добу було виписано по одужанню 780 пацієнтів в Санкт-Петербурзі, 410 — у Московській області, 377 — в Нижегородській області, 261 — у Ростовській області, 214 — у Воронезькій області.

Кількість смертей через коронавірус в Росії за добу зросла на 336 проти 387 днем раніше, до 97 740. Умовна летальність (остаточну можна буде визначити тільки після завершення епідемії) залишилася на рівні 2,16%, випливає з даних штабу. Зокрема, за добу було зареєстровано 33 летальні випадки у Санкт-Петербурзі, 13 — у Ростовській області, по 12 випадків в Нижньогородській області і Алтайському краї, по 11 — в Московській області, Краснодарському і Красноярському краях.

Ситуація у Москві

Кількість інфікованих коронавірусною інфекцією в Москві зросла за добу на 1 878. Всього у російській столиці з початку пандемії виявили 1 022 551 випадок. Приріст, згідно з даними штабу, склав 0,18%. Днем раніше був виявлений 1 551 хворий.

За добу померли через коронавірус 52 пацієнта, всього в столиці РФ зареєстровано 16 498 смертей. Був виписаний по одужанню 1 151 пацієнт за добу, за весь час одужали 941 192. В даний час продовжує лікування 64 861 особа.

Доповнення

Варто додати, що російські відомства враховують у своїй статистиці дані з окупованих українських АР Крим та Севастополя.