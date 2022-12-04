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Рашисты обстреляли Никопольский район из территории Энергодара

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 декабря. УНН. Никопольский район Днепропетровской области сегодня подвергся около семи вражеским обстрелам из территории временно оккупированного Энергодара (Запорожская область). Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, информирует УНН.

Цитата

«Зафиксировано около семи вражеских обстрелов территории Никопольского района. Обстрелами в районе побито полдесятка домов, хозяйственные постройки, автомобиль, электросети, газопровод», - написал он.

Детали 

Также Лукашук объяснил, что захватчики используют "Грады" и тяжелую артиллерию, поэтому система ПВО не может защитить регион.

«россияне цинично бъют по Никопольскому району из территории, которая рядом с АЭС, что в оккупированном Энергодаре. Никто не станет стрелять в ответ по атомной электростанции или рядом с ней», - добавил он.

Дополнение

В результате обстрела Днепропетровской области в селе Капуловка погиб 23-летний парень.

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