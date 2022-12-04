Рашисты обстреляли Никопольский район из территории Энергодара

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«Зафиксировано около семи вражеских обстрелов территории Никопольского района. Обстрелами в районе побито полдесятка домов, хозяйственные постройки, автомобиль, электросети, газопровод», - написал он.

Детали

Также Лукашук объяснил, что захватчики используют "Грады" и тяжелую артиллерию, поэтому система ПВО не может защитить регион.

«россияне цинично бъют по Никопольскому району из территории, которая рядом с АЭС, что в оккупированном Энергодаре. Никто не станет стрелять в ответ по атомной электростанции или рядом с ней», - добавил он.

Дополнение

В результате обстрела Днепропетровской области в селе Капуловка погиб 23-летний парень.