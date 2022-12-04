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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Рашисти обстріляли Нікопольський район з території Енергодара

Рашисти обстріляли Нікопольський район з території Енергодара

Київ • УНН

 • 827052 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Нікопольський район Дніпропетровської області сьогодні зазнав близько семи ворожих обстрілів з території тимчасово окупованого Енергодара (Запорізька область). Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, інформує УНН.

Цитата

«Зафіксовано близько семи ворожих обстрілів території Нікопольщини. Обстрілами в районі побито півдесятка будинків, господарські споруди, автівку, електромережі, газогін», - написав він.

Деталі

Також Лукашук пояснив, що загарбники використовують «Гради» та важку артилерію, тому система ППО не може захистити регіон.

«росіяни цинічно гатять по Нікопольському району з території, яка поруч з АЕС, що в окупованому Енергодарі. Ніхто не стане стріляти у відповідь по атомній електростанції чи поряд з нею», - додав він.

Доповнення

Внаслідок обстрілу Дніпропетровщини в селі Капулівка загинув 23-річний хлопець.

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