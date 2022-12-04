Рашисти обстріляли Нікопольський район з території Енергодара

Цитата

«Зафіксовано близько семи ворожих обстрілів території Нікопольщини. Обстрілами в районі побито півдесятка будинків, господарські споруди, автівку, електромережі, газогін», - написав він.

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Також Лукашук пояснив, що загарбники використовують «Гради» та важку артилерію, тому система ППО не може захистити регіон.

«росіяни цинічно гатять по Нікопольському району з території, яка поруч з АЕС, що в окупованому Енергодарі. Ніхто не стане стріляти у відповідь по атомній електростанції чи поряд з нею», - додав він.

Доповнення

Внаслідок обстрілу Дніпропетровщини в селі Капулівка загинув 23-річний хлопець.