Порався по госпадарству: на Дніпропетровщині від обстрілу загинув 23-річний хлопець

Цитата

"Росіяни від ранку вже 5 разiв обстріляли Нікопольщину. Поцілили по самому Нікополю і Покровській громаді. У селі Капулівка загинув 23-річний чоловік. Він порався на своєму подвір’ї, коли туди ударив російський снаряд. Є руйнування", - написав він в Telegram.

Доповнення

Російська окупаційна армія в ніч проти 4 грудня понад 10 разів обстріляла Нікопольський район з “Градів” та важкої артилерії мирні міста та села. Під вогнем опинилися 4 громади.