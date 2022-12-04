Хлопотался по хозяйству: в Днепропетровской области от обстрела погиб 23-летний парень

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"Россияне с утра уже 5 раз обстреляли Никопольский район. Попали по самому Никополю и Покровской громаде. В селе Капуловка погиб 23-летний мужчина. Он хлопотался по своему двору, когда туда ударил российский снаряд. Есть разрушения", - написал он в Telegram.

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Российская оккупационная армия в ночь на 4 декабря более 10 раз обстреляла Никопольский район из "Градов" и тяжелой артиллерии мирные города и села. Под огнем оказались 4 громады.