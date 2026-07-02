Зафиксировано более 220 боевых столкновений, враг запустил 6,3 тыс. дронов - Генштаб о ситуации на фронте
Киев • УНН
С начала суток на фронте произошло 224 боестолкновения. Противник нанес два ракетных удара 75 ракетами и сбросил 187 управляемых авиабомб.
Всего с начала текущих суток на фронте произошло 224 боевых столкновения. Враг запустил более 6,3 тыс. дронов и сбросил 187 управляемых авиабомб, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.
Противник нанес два ракетных удара с применением 75 ракет, совершил 62 авиационных удара, сбросил 187 управляемых авиабомб. Кроме того, привлек для поражения 6368 дронов-камикадзе и совершил 2145 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло пять боевых столкновений, из которых три еще продолжаются. Враг нанес один авиационный удар с применением одной управляемой авиабомбы и совершил 35 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник пятнадцать раз штурмовал позиции наших подразделений у Старого Хутора, Гранова, Кудиевки, Избицкого, Старицы, Симиновки и Хатнего. Четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.
На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил.
Семь попыток захватчиков продвинуться отбито на Лиманском направлении в районах Новоселовки, Дибровы и Лимана.
На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили 26 попыток захватчиков продвинуться вперед вблизи Закитного и в сторону Рай-Александровки, Кривой Луки; еще одно боестолкновение продолжается.
Одна вражеская атака зафиксирована на Краматорском направлении в районе населенного пункта Часов Яр.
На Константиновском направлении Силы обороны отбили тринадцать вражеских штурмов вблизи Русиного Яра, Иванополья, Константиновки, Ильиновки и Райского, еще два боестолкновения продолжаются.
Всего 28 атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Торецкое, Шевченко, Новоалександровка, Филипповка, Кучеров Яр, Вильное, Белицкое, Дорожное, Родинское, Светлое, Гришино, Котлино и Удачное.
По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидировано 42 оккупанта и 16 — ранено; уничтожен один танк, две единицы автомобильной и восемь единиц специальной техники врага. Также поражено одно укрытие вражеской пехоты. Повреждена одна артиллерийская система, одна единица автомобильной техники и один пункт управления беспилотными летательными аппаратами противника. Уничтожено или подавлен 231 беспилотный летательный аппарат различных типов.
Две атаки оккупантов отбили наши защитники на Александровском направлении в районах Тернового и Егоровки.
Двадцать одну атаку оккупантов зафиксировано на Гуляйпольском направлении в районах населенных пунктов Рыбное, Доброполье, Рождественка, Копани, Широкое, Цветковое, Чарівное, Новоселовка и Гуляйпольское. Одно боестолкновение продолжается.
На Ореховском и Приднепровском направлениях противник штурмовых действий не проводил.
На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло, резюмировали в Генштабе.
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