Потери РФ за сутки: уничтожено 1140 солдат и 2123 БПЛА

За сутки 1 июля российские войска потеряли в войне с Украиной 1140 солдат и 2123 БПЛА. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.07.26 ориентировочно составляют:

личного состава ‒ 1405900 (+1140) человек ликвидировано

танков ‒ 12069 (0)

боевых бронированных машин ‒ 24861 (+5)

артиллерийских систем ‒ 45168 (+57)

РСЗО ‒ 1910 (+7)

средства ПВО ‒ 1459 (0)

самолетов ‒ 436 (0)

вертолетов ‒ 353 (0)

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 385190 (+2123)

наземных робототехнических комплексов ‒ 1791 (+9)

кораблей / катеров ‒ 33 (0)

подводных лодок ‒ 2 (0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 114852 (+353)

специальная техника ‒ 4376 (+7)

крылатые ракеты ‒ 4798 (+1)

Данные уточняются.

Напомним

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что увольнение некоторых категорий военнослужащих осенью связано с реформой и мобилизационными возможностями. Он подчеркнул необходимость сохранения боеспособности армии.

путин на распутье: завершение войны, мобилизация или втягивание НАТО - Коваленко