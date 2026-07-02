Потери РФ за сутки: уничтожено 1140 солдат и 2123 БПЛА
Киев • УНН
За 1 июля российские войска потеряли 1140 человек и 2123 беспилотника. Общие потери РФ с начала войны превысили 1,4 миллиона человек.
За сутки 1 июля российские войска потеряли в войне с Украиной 1140 солдат и 2123 БПЛА. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.07.26 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1405900 (+1140) человек ликвидировано
- танков ‒ 12069 (0)
- боевых бронированных машин ‒ 24861 (+5)
- артиллерийских систем ‒ 45168 (+57)
- РСЗО ‒ 1910 (+7)
- средства ПВО ‒ 1459 (0)
- самолетов ‒ 436 (0)
- вертолетов ‒ 353 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 385190 (+2123)
- наземных робототехнических комплексов ‒ 1791 (+9)
- кораблей / катеров ‒ 33 (0)
- подводных лодок ‒ 2 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 114852 (+353)
- специальная техника ‒ 4376 (+7)
- крылатые ракеты ‒ 4798 (+1)
Данные уточняются.
Напомним
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что увольнение некоторых категорий военнослужащих осенью связано с реформой и мобилизационными возможностями. Он подчеркнул необходимость сохранения боеспособности армии.
путин на распутье: завершение войны, мобилизация или втягивание НАТО - Коваленко02.07.26, 01:05 • 10185 просмотров