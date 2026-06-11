Зафиксировано 48 вражеских атак и попытка штурма в сторону Антоновского моста — Генштаб о ситуации на фронте

С начала суток агрессор 48 раз атаковал позиции Сил обороны. Враг активно действовал на Покровском и Лиманском направлениях, кроме того - отражено одно наступательное действие в сторону Антоновского моста, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Рыжевка, Коренек, Уланово, Нескучное, Сопич, Рогозное, Будки, Рожковичи, Винторовка; в Черниговской области – Сеньковка, Железный Мост, Клюсы - говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник совершил 27 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

На Южно-Слобожанском направлении захватчики трижды пытались прорвать оборону в районах населенных пунктов Старица, Отрадное и в сторону Колодезного.

На Купянском, Краматорском и Александровском направлениях враг наступательных действий не проводил.

На Лиманском направлении украинские воины отражали десять попыток захватчиков продвинуться в сторону Дробышево, Озерного, Лимана. Три боестолкновения в настоящее время продолжаются.

На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили две попытки захватчиков идти вперед в сторону населенного пункта Рай-Александровка и в районе Закитного.

На Константиновском направлении наши защитники отражали четыре атаки вблизи населенных пунктов Плещеевка, Константиновка, Ильиновка.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 21 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Затишок, Гришино, Котлино, Удачное и в сторону населенных пунктов Новый Донбасс, Белицкое, Шевченко, Дорожное. Четыре боестолкновения продолжаются.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отражали шесть вражеских атак в районе Рыбного и в сторону Воздвижевки, Гуляйпольского, Чаривного. Три боестолкновения продолжаются.

На Ореховском направлении враг один раз штурмовал позиции наших защитников в районе Степногорска.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили одно наступательное действие в сторону Антоновского моста.

На других направлениях существенных изменений в обстановке на данный момент не происходит. Попыток врага продвигаться не зафиксировано, резюмировали в Генштабе.

Силы обороны Украины в течение суток ликвидировали 1310 оккупантов