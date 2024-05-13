Зафиксирована угроза применения баллистического вооружения с востока

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
Эксклюзив
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
11 мая 2024, 18:06  •  134679 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  192297 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  202951 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  198839 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
9 мая 2024, 06:54  •  158474 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
8 мая 2024, 16:29  •  151313 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Эксклюзив
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
8 мая 2024, 14:00  •  130930 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

Эксклюзив
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
8 мая 2024, 10:45  •  133258 просмотра

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

Эксклюзив
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
8 мая 2024, 09:32  •  122264 просмотра

Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт

Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
7 мая 2024, 13:55  •  168235 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

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Зафиксирована угроза применения баллистического вооружения с востока

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины предупреждают о возможной атаке баллистическими ракетами с востока.

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Зафиксирована угроза применения баллистического вооружения с востока

Ермак провел онлайн-встречу с Боно: обсуждали проведение Глобального саммита мира

Ермак провел онлайн-встречу с Боно, обсудил сопротивление Украины российской агрессии, анонсировал предстоящий Глобальный саммит мира в Швейцарии и призвал Боно поддержать и распространить информацию о саммите, направленный на прекращение войны рф против Украины.

Война •   •  4877 просмотра
Ермак провел онлайн-встречу с Боно: обсуждали проведение Глобального саммита мира

В Виннице изъяли из реки Южный Буг утопленника

12 мая спасатели в Виннице вытащили тело мужчины без признаков жизни из реки Южный Буг.

Общество •   •  4900 просмотра
В Виннице изъяли из реки Южный Буг утопленника

Свитолина вышла в 4-й круг WTA 1000 в Риме

Элина Свитолина вышла в четвертый круг турнира WTA 1000 в Риме после победы над Анной Калинской 6-3, 6-3, став единственной украинкой, которая вышла в 1/8 финала.

спорт •   •  5556 просмотра
Свитолина вышла в 4-й круг WTA 1000 в Риме

На Харьковщине россияне отстрелили палец 74-летнему мирному жителю

Оккупанты 12 мая отстрелили палец 74-летнему гражданскому жителю Волчанска Харьковской области.

Война •   •  8799 просмотра
На Харьковщине россияне отстрелили палец 74-летнему мирному жителю

Вражеская атака на пригород Харькова: жертв пока нет

Вражеские силы обстреляли окрестности Харькова, о жертвах не сообщается, но информация о потенциальном ущербе еще устанавливается.

Общество •   •  9863 просмотра
Вражеская атака на пригород Харькова: жертв пока нет

Враг дважды обстрелял пригород Харькова

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что оккупанты дважды обстреляли пригород Харькова.

Общество •   •  11070 просмотра
Враг дважды обстрелял пригород Харькова

Враг совершил 26 обстрелов в Сумской области: один человек погиб, двое ранены

12 мая 2024 года российские войска 26 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области, в результате чего произошло 157 взрывов, один местный житель погиб, еще двое получили ранения.

Общество •   •  10626 просмотра
Враг совершил 26 обстрелов в Сумской области: один человек погиб, двое ранены

Воздушные Силы предупреждают об угрозе баллистических ракет с востока

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют о возможной атаке баллистическими ракетами с востока.

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Воздушные Силы предупреждают об угрозе баллистических ракет с востока

В Харькове произошел взрыв

В Харькове, Украина, прогремел взрыв.

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В Харькове произошел взрыв