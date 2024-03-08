ukenru
Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистических ракет с востока

Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистических ракет с востока

Киев  •  УНН

8 марта 2024, 00:24  •  3579 просмотра

Read in English

Военно-воздушные силы Украины предупреждают о возможной атаке баллистическими ракетами с востока.

Воздушные силы Вооруженных Сил Украины сообщают об угрозе применения баллистического вооружения с востока, передает УНН.

Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистических ракет с юга7 марта 2024, 23:22 • 6469 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
Эксклюзив
Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня
  •  80639 просмотра

Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня

Эксклюзив
Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика
  •  98688 просмотра

Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика

Эксклюзив
Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка
  •  100664 просмотра

Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка

Эксклюзив
Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт
  •  102136 просмотра

Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт

Эксклюзив
МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт
06.03.24  •  125447 просмотра

МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт

Эксклюзив
Движение происходит свободное, но в последнее время наблюдается рост очередей: Демченко о ситуации на границе со Словакией, Венгрией и Румынией
06.03.24  •  134641 просмотра

Движение происходит свободное, но в последнее время наблюдается рост очередей: Демченко о ситуации на границе со Словакией, Венгрией и Румынией

Эксклюзив
За последнее время активность попыток захода вражеских ДРГ со стороны рф несколько снизилась - ГПСУ
06.03.24  •  125171 просмотра

За последнее время активность попыток захода вражеских ДРГ со стороны рф несколько снизилась - ГПСУ

Эксклюзив
Увеличение налоговой нагрузки на ФЛП заставит их уйти в тень - эксперт
06.03.24  •  118108 просмотра

Увеличение налоговой нагрузки на ФЛП заставит их уйти в тень - эксперт

Эксклюзив
На границе с Беларусью ситуация полностью стабильная, работа ДРГ не отмечается - Демченко
06.03.24  •  115791 просмотра

На границе с Беларусью ситуация полностью стабильная, работа ДРГ не отмечается - Демченко

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди стоят более 2300 грузовиков
06.03.24  •  109480 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди стоят более 2300 грузовиков

Новости по теме
Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистических ракет с востока

Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистических ракет с востока

  •  3579 просмотра
Канада значительно увеличит расходы на военную оборону страны - Билл Блэр

Канада значительно увеличит расходы на военную оборону страны - Билл Блэр

  •  4255 просмотра
Посольство США предупреждает о террористических атаках, которые запланированы в москве

Посольство США предупреждает о террористических атаках, которые запланированы в москве

  •  5278 просмотра
Ракета направляется в Кропивницкий

Ракета направляется в Кропивницкий

  •  6343 просмотра
Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистических ракет с юга

Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистических ракет с юга

  •  6469 просмотра
российские войска атаковали Чугуев, ранены два человека

российские войска атаковали Чугуев, ранены два человека

  •  6957 просмотра
рф распространяет "новость" о прибытии войск НАТО в Украину

рф распространяет "новость" о прибытии войск НАТО в Украину

  •  8136 просмотра
Активность вражеских БпЛА зафиксирована в нескольких регионах Украины

Активность вражеских БпЛА зафиксирована в нескольких регионах Украины

  •  6499 просмотра
Группа российских "Шахедов" направляется из Запорожья в Днепропетровскую область

Группа российских "Шахедов" направляется из Запорожья в Днепропетровскую область

  •  11145 просмотра
ВСУ информируют об активности российских "Шахедов" в нескольких областях

ВСУ информируют об активности российских "Шахедов" в нескольких областях

  •  11719 просмотра

Популярные

В четырех населенных пунктах Донецкой области введена принудительная эвакуация детей - Минреинтеграции

В четырех населенных пунктах Донецкой области введена принудительная эвакуация детей - Минреинтеграции

  •  52966 просмотра
Ракетная атака рф на Сумы: повреждены здания школы, больницы и водоканала, один человек ранен

Ракетная атака рф на Сумы: повреждены здания школы, больницы и водоканала, один человек ранен

  •  61583 просмотра
Если Европа не отбросит страх и нерешительность, однажды наступит очередь ее солдат - Кулеба

Если Европа не отбросит страх и нерешительность, однажды наступит очередь ее солдат - Кулеба

  •  47753 просмотра
Золото на историческом максимуме и это только начало

Золото на историческом максимуме и это только начало

  •  54398 просмотра
$93,76 млн грн убытков на продаже электроэнергии: дело экс-чиновника "Энергоатома" Статника направили в суд

$93,76 млн грн убытков на продаже электроэнергии: дело экс-чиновника "Энергоатома" Статника направили в суд

  •  49751 просмотра

Публикации

Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

  •  116452 просмотра
ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам

ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам

  •  123124 просмотра
Площадка для пиара: кто перехватывает инициативу у Гройсмана по оказанию помощи от имени его так называемого "гуманитарного штаба"

Площадка для пиара: кто перехватывает инициативу у Гройсмана по оказанию помощи от имени его так называемого "гуманитарного штаба"

6 марта 2024, 09:51  •  152829 просмотра
Александр Кацуба: Вторая зима войны. Как ее прошла украинская энергетика и что дальше?

Александр Кацуба: Вторая зима войны. Как ее прошла украинская энергетика и что дальше?

5 марта 2024, 14:54  •  177943 просмотра
Опасная вода Винницы: жители города стали заложниками бесхозяйственности власти во главе с однопартийцем Гройсмана

Опасная вода Винницы: жители города стали заложниками бесхозяйственности власти во главе с однопартийцем Гройсмана

5 марта 2024, 10:27  •  182459 просмотра

Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистических ракет с востока

Военно-воздушные силы Украины предупреждают о возможной атаке баллистическими ракетами с востока.

Война •   •  3579 просмотра
Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистических ракет с востока

Канада значительно увеличит расходы на военную оборону страны - Билл Блэр

Министр обороны Канады Билл Блэр настаивал на значительном увеличении расходов на военные нужды страны, поскольку Канада, член НАТО, сейчас тратит на оборону менее 1,4% своего ВВП, не достигнув целевого показателя в 2%.

Политика •   •  4255 просмотра
Канада значительно увеличит расходы на военную оборону страны - Билл Блэр

Посольство США предупреждает о террористических атаках, которые запланированы в москве

По сообщениям, в течение следующих 48 часов в москве запланированы террористические атаки. Согласно предупреждениям Посольства США в рф, граждане США должны избегать массовых собраний и мест массового скопления людей в ближайшие двое суток.

Общество •   •  5278 просмотра
Посольство США предупреждает о террористических атаках, которые запланированы в москве

Ракета направляется в Кропивницкий

По сообщениям ВВС Украины, ракета движется в направлении города Кропивницкий.

Война •   •  6343 просмотра
Ракета направляется в Кропивницкий

Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистических ракет с юга

Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупреждают о возможном ударе баллистическими ракетами с южного направления.

Война •   •  6469 просмотра
Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистических ракет с юга

российские войска атаковали Чугуев, ранены два человека

рф атаковала город Чугуев Харьковской области. Известно о ранении 17-летнего парня и 37-летнего мужчины. Также в результате удара повреждены магазины, гостиница и автомобили.

Война •   •  6957 просмотра
российские войска атаковали Чугуев, ранены два человека

рф распространяет "новость" о прибытии войск НАТО в Украину

российские СМИ распространяют фейковую информацию о прибытии двух полков НАТО в Украину, беря за основу заявления президента Франции Макрона. Однако официальные представители НАТО и стран-членов отрицают такие намерения, а Украина не обращалась за военной помощью.

Война •   •  8136 просмотра
рф распространяет "новость" о прибытии войск НАТО в Украину

Активность вражеских БпЛА зафиксирована в нескольких регионах Украины

Вражеские беспилотные летательные аппараты зафиксированы во многих регионах Украины, в частности в Харьковской, Николаевской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Донецкой областях.

Война •   •  6499 просмотра
Активность вражеских БпЛА зафиксирована в нескольких регионах Украины

Группа российских "Шахедов" направляется из Запорожья в Днепропетровскую область

Военно-воздушные силы Украины сообщили, что группа беспилотников Shahed иранского производства направляется из Запорожья в направлении Днепропетровской области.

Война •   •  11145 просмотра
Группа российских "Шахедов" направляется из Запорожья в Днепропетровскую область

ВСУ информируют об активности российских "Шахедов" в нескольких областях

Военно-воздушные силы Украины сообщают об активности иранских беспилотников "Шахед" на северо-востоке Николаевской области, которые движутся на север, и еще одну группу, которая движется вдоль границы Николаевской и Одесской областей в северо-западном направлении. Также группа "Шахедов" в Кировоградской области движется в направлении Умани.

Война •   •  11719 просмотра
ВСУ информируют об активности российских "Шахедов" в нескольких областях